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Lebanon 24
23-04-2021 | 00:00
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تربط جهات لبنانية بين الخطط الانتخابية لانتخابات 2022، إذا جرت، وما حدث في عوكر قبل 48 ساعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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