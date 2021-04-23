لبنان

غياب النفي

Lebanon 24
23-04-2021 | 00:06
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لم يصدر نفي من مكتب رئاسي حول خبر يتعلق بدور لواء بارز، في ما خصَّ توفير الحماية لمدعٍ عام يثير ضجة واسعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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