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لبنان
غياب النفي
Lebanon 24
23-04-2021
|
00:06
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لم يصدر نفي من مكتب رئاسي حول خبر يتعلق بدور لواء بارز، في ما خصَّ توفير الحماية لمدعٍ عام يثير ضجة واسعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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