18
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحكومة تدور في حلقة مفرغة
Lebanon 24
23-04-2021
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الحكومة الموعودة تدور في ذات الحلقة الفرغة، وكلما طرحت مبادرة او فكرة او حل، ولدت على الفور العراقيل المانعة من الذهاب الى عملية التأليف التي طال انتظارها.
وقال مصدر اوروبي لـ"الأنباء": "على الشعب اللبناني ان يعتاد على حكومة تصريف الاعمال وعلى رئيس مكلف الى مطلع الخريف القادم، لان كل الطروحات التي عمل عليها ويعمل عليها خلاصتها ان أي حكومة ستتشكل راهنا لن تعمر اكثر من شهر، وسيكون مصيرها السقوط في الشارع اذا عبرت بالثقة من مجلس النواب".
ويوضح المصدر ان "المسؤولين الاميركيين المهتمين بالملف اللبناني لديهم هذا الانطباع، وهذا الجو تم ابلاغه الى العواصم الاوروبية المعنية بالملف اللبناني وتحديدا باريس، ومفاده ان لا جدوى اليوم من الذهاب الى تشكيل حكومة في لبنان طالما انها لا تمتلك مقومات صمودها وبقائها، ومن الافضل انتظار انقشاع المشهد في الاقليم وتحديدا الانتخابات الرئاسية في سورية الشهر المقبل، وفي إيران في تموز وصولا الى اواخر شهر سبتمبر حيث يكون مسار مفاوضات فيينا حول العودة الى الاتفاق النووي الايراني قد انتهت الى نتيجة نهائية وليست وقتية، وبالتالي يصبح لبنان جاهزا لتلقي ايجابيات التسويات، وحينها لربما يتم التمسك فقط ببرنامج الاصلاحات الملزم ويتم الاتفاق على حكومة سياسية بالكامل".
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
للبنانيين المترددين بأخذ "أسترازينيكا".. "فايزر" قريباً في الأسواق ولكن!
Lebanon 24
للبنانيين المترددين بأخذ "أسترازينيكا".. "فايزر" قريباً في الأسواق ولكن!
08:45 | 2021-04-22
22/04/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف بارز اتخذ هذا الاجراء
Lebanon 24
مصرف بارز اتخذ هذا الاجراء
08:30 | 2021-04-22
22/04/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرعة جنونية.. حادث سير مروع يقتل نجل رجل أعمال عربي (صورة)
Lebanon 24
سرعة جنونية.. حادث سير مروع يقتل نجل رجل أعمال عربي (صورة)
16:45 | 2021-04-22
22/04/2021 04:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميدل إيست آي" عن لبنان: الحرب على الباب؟
Lebanon 24
"ميدل إيست آي" عن لبنان: الحرب على الباب؟
16:00 | 2021-04-22
22/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة سارة الى عمال لبنان "العاطلين عن العمل"
Lebanon 24
مفاجأة سارة الى عمال لبنان "العاطلين عن العمل"
15:37 | 2021-04-22
22/04/2021 03:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:50 | 2021-04-23
عون تتسلّح بدعم رئيس الجمهورية
01:43 | 2021-04-23
الفاتيكان يشدد أمام الحريري على أهمية "حياد أرض لبنان"
01:36 | 2021-04-23
معلوف لـ "اللواء": "التيار" سيقوم بتحرّكات في الشارع
01:31 | 2021-04-23
التراجع مستمرّ في الملف الحكومي
01:22 | 2021-04-23
رسالة مزدوجة من عون في الاجتماع الأمني
01:10 | 2021-04-23
فريق بعبدا مستاء من كلام الحريري
فيديو
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
Lebanon 24
الجراد في عرسال...وبكر الحجيري يناشد المعنيين (فيديو)
23:47 | 2021-04-22
23/04/2021 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
21:00 | 2021-04-22
23/04/2021 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس.. شاحنة غاز تتحرك بلا سائق نحو منحدر! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس.. شاحنة غاز تتحرك بلا سائق نحو منحدر! (فيديو)
18:00 | 2021-04-22
23/04/2021 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact