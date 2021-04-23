لبنان

عون متمسّك بالدستور.. وطلب الحريري غير ممكن

Lebanon 24
23-04-2021 | 00:34
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اعتبر مصدر سياسي عبر "الأنباء" الكويتية ان "طلب الرئيس سعد الحريري ان يكون مطلق اليدين غير ممكن، لأن اقالة وزير يحتاج الى توافق بين الرئيسين وتعيين وزير يحتاج الى توافقهما وتعديل مرسوم التأليف يحتاج الى توافقهما ايضا، ودور رئيس الجمهورية اساسي ومحدد بالدستور، وعون متمسك بنص الدستور، خاصة ان الشراكة في تأليف الحكومة هي من آخر الصلاحيات البارزة التي ابقيت لرئيس الجمهورية وفق دستور الطائف".
المصدر: الانباء الكويتية
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