علمت "اللواء" ان "استياء ظهر في دوائر بعبدا، وأوساط "التيار الوطني الحرّ" مما وصف بأنه تبنٍ لمواقف الرئيس الحريري، الذي عاد ليل أمس إلى بيروت.



وقالت أوساط مطلعة ان "فريق بعبدا مستاء من كلام الحريري انا لا اذهب في سياحة، بل اعمل لأحقق أهداف محددة، وربما هم بسياحة في القصر الجمهوري".