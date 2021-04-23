رسالة مزدوجة من عون في الاجتماع الأمني

قالت أوساط مطلعة لـ"اللواء" انه "من المستغرب عدم صدور توصيات أو قرارات من الاجتماع الأمني الذي عقد امس"، ولكنها لاحظت أن "رئيس الجمهورية أراد توجيه رسالة مزدوجة في حضور الأجهزة الأمنية وهي حماية حق التظاهر وإظهار الهدف مما جرى في عوكر وتفهم وجع المواطنين كما عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".وأكدت هذه الأوساط أن "تقارير امنية قدّمت على ما جرى وكانت أسئلة عن تعرّض المتظاهرين للمضايقات في الوقت نفسه"، مشيرة إلى أن "الكلام الرئاسي كان واضحا حول التقيد بالقوانين المرعية الإجراء".