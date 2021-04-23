التراجع مستمرّ في الملف الحكومي

أوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" أنه "الملف الحكومي لم يسجّل إلا تراجعاً لأن أي تزخيم لطرح أو مبادرة مقطوع حتى أن ما تحدث حوله الرئيس المكلف مع الحبر الأعظم كان عن رأيه بحكومة الاختصاصبين والرغبة في الإنقاذ".