معلوف لـ "اللواء": "التيار" سيقوم بتحرّكات في الشارع

قال النائب في تكتل "لبنان القوي" إدي معلوف لـ "اللواء" ان "التيار الوطني الحر"، سيقوم بتحركات في الشارع، بعدما اخفقت الاجراءات الدستورية بالوصول بملفات مكافحة الفساد إلى نهايتها"، مؤكداً ان "لا خوف لدى شباب التيار، ويتضاعف عددهم كلما تعرّض بعضهم للمضايقات".