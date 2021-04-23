لبنان

الفاتيكان يشدد أمام الحريري على أهمية "حياد أرض لبنان"

Lebanon 24
23-04-2021 | 01:43
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كشفت مصادر دبلوماسية لـ"العرب" أن "الفاتيكان أكد في اللقاءات التي جرت الخميس مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تأييده تحييد أرض لبنان وأن يعمل الجميع من أجل حمايته، في دعم ضمني لمبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكذلك تأكيدا على الترابط بين حقوق كل المواطنين اللبنانيين وليس المسيحيين فقط".
المصدر: العرب اللندنية
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