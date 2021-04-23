الفاتيكان يشدد أمام الحريري على أهمية "حياد أرض لبنان"

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"العرب" أن "الفاتيكان أكد في اللقاءات التي جرت الخميس مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تأييده تحييد أرض لبنان وأن يعمل الجميع من أجل حمايته، في دعم ضمني لمبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكذلك تأكيدا على الترابط بين حقوق كل المواطنين اللبنانيين وليس المسيحيين فقط".