لبنان

اشتباك مسلح في التبانة

Lebanon 24
23-04-2021 | 03:02
A-
A+
Doc-P-815712-637547466661762437.jpeg
Doc-P-815712-637547466661762437.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشتباك مسلح في التبانة شارع البازار، وقد تمّ إطلاق نار كثيف،.
كما تم إلقاء قنبلة وقد تعرّضت بعض السيارات للرصاص الطائش.
مواضيع ذات صلة
وقع اشكال فردي ليلا في التبانة بسبب استفزازات متبادلة بين آل السيد و آل عيسى تطور الى اطلاق نار و القاء قنبلة من دون تسجيل اصابات
lebanon 24
23/04/2021 09:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المحارق مستمرّة في سقي التبانة
lebanon 24
23/04/2021 09:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات للجيش في التبانة
lebanon 24
23/04/2021 09:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في إشكال في باب التبانة
lebanon 24
23/04/2021 09:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال مسلح

التبانة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2021-04-23
08:33 | 2021-04-23
08:30 | 2021-04-23
08:15 | 2021-04-23
08:00 | 2021-04-23
06:55 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website