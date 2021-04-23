لبنان

مداهمات للجيش في التبانة

Lebanon 24
23-04-2021 | 03:04
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نفّذ الجيش سلسلة مداهمات في التبانة وتمكن من توقيف عدة اشخاص لمشاركتهم بإطلاق النار في التبانة منذ قليل.
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