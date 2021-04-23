إلقاء القبض على رجل متنكّر بزيّ امرأة في المحمّرة (صورة)

تمّ إلقاء القبض على 4 اشخاص بينهم شخص متنكر بزي نسائي من التابعية السوري في المحمرة عكار .وبحسب ما افيد فإن هؤلاء الاشخاص يأتون المنازل عند الافطار بهدف الحصول على الطعام ثم يقومون بسرقة ما تصل اليه ايديهم .وقد قام الاهالي بتسليمهم الى الاجهزة الامنية المختصة بعد توقيفهم .