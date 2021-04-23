لبنان

رفض اللقاء

Lebanon 24
23-04-2021 | 04:17
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أحجم أحد النواب عن مرافقة وفد من تياره السياسي للقاء موفد دولي بارز زار لبنان أخيراً، وذلك عشية وصوله إلى بيروت.
المصدر: النهار
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