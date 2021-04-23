لبنان

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Lebanon 24
23-04-2021 | 04:18
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بات اكيدا ان لجنة الحوار بين بكركي و"حزب الله" التي حاول الطرفان اعادة تسييرها غير قادرة على الاقلاع باقتناع لدى الطرفين بان الظروف غير مهياة لذلك.
المصدر: النهار
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