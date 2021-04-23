من يقف خلف البيان؟

يؤكد مقربون من وزارة "اجتماعية" أن البيان شديد اللهجة الذي صدر من عاملين في الوزارة ضد الوزير واصفا اياه بقلة الكفاءة والانقياد لمنظومة تخريبية هدامة داخل وزارته يقف وراءه موظف كبير ذو انتماء حزبي معروف. علما أن الوزير والموظف ينتميان لطرفين حزبيين حليفين.