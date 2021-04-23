الفساد مستمر

تبين ان ملف استيراد اللحوم المبردة المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد يخفي شبهات فساد خطيرة، حيث تضاعفت الكميات المستوردة خلال فترة اقفال المطاعم بسبب اجراءات كورونا مما يؤشر الى تهريب الكميات المستوردة.