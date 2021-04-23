ردّ المراجعات

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Lebanon 24
23-04-2021 | 04:27
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تلقى رؤساء الغرف في مجلس شورى الدولة تعليمات برد كافة مراجعات ابطال القرارات الادارية التي تقدم من قبل جمعيات المجتمع المدني والجمعيات البيئية، لعدم الصفة والمصلحة في اتجاه لتحويل الاجتهاد الذي استقر على تكريس صفة ومصلحة الاشخاص المعنوية في المراجعات التي تتعلق بموضوعها او باهدافها.
المصدر: نداء الوطن
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