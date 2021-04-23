لبنان

حمادة: جنون وفاشية وجهل

Lebanon 24
23-04-2021 | 06:24
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قال الوزير السابق والنائب المستقيل مروان حماده لـ"نداء الوطن": "أنا في حالة ذهول كامل امام مشهد المؤسسات، والقضاء آخر فصولها، واعتبر أنّ في هذا العهد قُضي على لبنان كياناً ودولة وميثاقاً وروحاً ورسالة. ولا أمل، لا باستعادة اموال ولا بجلب أموال قبل طرد هذه الطغمة الحاكمة".

أضاف: "عبثاً الحديث عندما يتحكّم الجنون بكل التصرّفات، والجنون أصبح من المواصفات الاولى لنهج معيّن، تختلط فيه الفاشية والغرور والجهل". وختم حمادة: "سامح الله كل من شارك وأوصلنا الى31 تشرين الاول 2016"، وذلك في اشارة ضمنية الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

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