لبنان

تحرك أميركي في بيروت بعد "صاروخ النقب".. ورسائل تحذيرية

Lebanon 24
23-04-2021 | 06:25
A-
A+
Doc-P-815742-637547561324210350.jpg
Doc-P-815742-637547561324210350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت " الديار" كان لافتا استنفار السفارة الاميركية في لبنان، بعد ساعات على سقوط الصاروخ في النقب، وفي هذا السياق ارسلت السفيرة دوروثي شيا عددا من دبلوماسي السفارة لمقابلة عدد من المسؤولين اللبنانيين بعيدا عن الاعلام، وحملوا معهم «رسائل» تحذير من خطورة الوضع المستجد، طالبة استفسارات حول طبيعة التقييم اللبناني لما يحصل، وعما اذا كان حزب الله في طور الاعداد لتصعيد امني او عسكري من الاراضي اللبنانية، وحرصت «الرسالة» الاميركية على رفع سقف التهويل، من خلال التأكيد بان احتمال «تورط» الحزب سيكون له تداعيات خطيرة على لبنان، لان الاسرائيليين في وضع «حرج» بعد هذا الخرق الخطير «للخطوط الحمراء»، وهم قد لا يكتفون بالرد في سوريا، اذا ما ثبت ان حزب الله يعد لشيء ما، وطالبت المسؤولين اللبنانيين بتوضيح موقفهم ازاء ما يحصل، وكيفية تعاملهم مع المستجدات ومدى قدرتهم على تقديم «النصيحة» لحزب الله بعدم ارتكاب «الاخطاء»؟!

المصدر: الديار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2021-04-23
08:33 | 2021-04-23
08:30 | 2021-04-23
08:15 | 2021-04-23
08:00 | 2021-04-23
06:55 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website