تحرك أميركي في بيروت بعد "صاروخ النقب".. ورسائل تحذيرية

كتبت " الديار" كان لافتا استنفار السفارة الاميركية في لبنان، بعد ساعات على سقوط الصاروخ في النقب، وفي هذا السياق ارسلت السفيرة دوروثي شيا عددا من دبلوماسي السفارة لمقابلة عدد من المسؤولين اللبنانيين بعيدا عن الاعلام، وحملوا معهم «رسائل» تحذير من خطورة الوضع المستجد، طالبة استفسارات حول طبيعة التقييم اللبناني لما يحصل، وعما اذا كان حزب الله في طور الاعداد لتصعيد امني او عسكري من الاراضي اللبنانية، وحرصت «الرسالة» الاميركية على رفع سقف التهويل، من خلال التأكيد بان احتمال «تورط» الحزب سيكون له تداعيات خطيرة على لبنان، لان الاسرائيليين في وضع «حرج» بعد هذا الخرق الخطير «للخطوط الحمراء»، وهم قد لا يكتفون بالرد في سوريا، اذا ما ثبت ان حزب الله يعد لشيء ما، وطالبت المسؤولين اللبنانيين بتوضيح موقفهم ازاء ما يحصل، وكيفية تعاملهم مع المستجدات ومدى قدرتهم على تقديم «النصيحة» لحزب الله بعدم ارتكاب «الاخطاء»؟!