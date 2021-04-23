لبنان

الفرزلي لـ "الديار": "باسيل أو الفوضى" هو ما ادعو لمنعه واستعين بالجيش

Lebanon 24
23-04-2021 | 06:39
A-
A+
Doc-P-815745-637547567935012134.jpg
Doc-P-815745-637547567935012134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ" الديار" : ان لبنان ذاهب الى الفوضى والانحلال ولا بدّ من وقف ذلك ولا يوجد غير الجيش كمؤسسة متماسكة ليقوم بهذه المهمة لانه اذا لم يتم الاسراع في منع استمرار سياسة الارض المحروقة فإن لبنان سيدخل في الفوضى كما حصل في العام 1988 عندما جرى طرح مخايل الضاهر او الفوضى فجرى منع الانتخابات الرئاسية الا لشخص معين فوقعنا في الفوضى وهذا ما يحصل الان، فإما «جبران باسيل رئيسا للجمهورية او الفوضى» فلا انتخابات نيابية ولا رئاسية وقبلهما لا حكومة اذا لم يحصل باسيل على ضمانات ان الرئاسة له ويخلف العماد عون فيها.

 

ولا يتمسك الفرزلي بطرحه ان يتسلم الجيش السلطة اذا توافقت القوى السياسية على الحل لانني انا ديموقراطي وابن الديموقراطية وبرلماني يقول الفرزلي الذي يؤكد أن الجيش هو احتياطي الحل، وليس هو الحل، اي عندما تقفل الحلول السياسية والدستورية فلا بدّ من ان تنظر الى الجيش كمؤسسة تمنع الاستمرار في تدمير المؤسسات وتعميم الفوضى واقتراحي هو الاتفاق السياسي اولا ثم الجيش اذا لم يحصل".

المصدر: الديار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2021-04-23
08:33 | 2021-04-23
08:30 | 2021-04-23
08:15 | 2021-04-23
08:00 | 2021-04-23
06:55 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website