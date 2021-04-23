"صفقة قرن ثانية تلوح في الافق".. رسالة من جنبلاط للقاضية عون

غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "واذا كانت صفقة القرن الاولى توقفت مرحليا نتيجة تغيير الادارة الاميركية ومصيرها صوت واحد، فإن صفقة قرن ثانية تلوح في الافق توازي الاولى في خطورتها في تدمير لبنان وأسس وجوده الاقتصادية والمالية والثقافية. لذا نرجو عاليا من القاضية عون أن تعي الصورة الكبرى والفخ المنصوب من أقرب الناس".

واذا كانت صفقة القرن الاولى توقفت مرحليا نتيجة تغيير الادارة الاميركية ومصيرها صوت واحد فان صفقة قرن ثانية تلوح في الافق توازي الاولى في خطورتها في تدمير لبنان وأسس وجوده الاقتصادية والمالية والثقافية .لذا نرجو عاليا من القاضية عون ان تعي الصورة الكبرى والفخ المنصوب من اقرب الناس pic.twitter.com/rJqIjyTeqq