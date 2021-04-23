لبنان

بعد كسر زجاجها.. سرقة سيارة في كفرعبيدا

Lebanon 24
23-04-2021 | 08:33
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أقدم مجهولون ليل أمس الخميس، على سرقة سيارة من نوع "كيا ريو" سوداء، من أمام منزل المفتش أحلام مرعي الزبيدي زوجة الاعلامي ميشال الزبيدي في كفرعبيدا، بعد كسر زجاجها، وكان في داخلها هاتف خليوي ومبلغ من المال وبطاقات ائتمان مصرفية ومستندات وملفات خاصة. وتقدم الزبيدي بشكوى لدى مخفر البترون وبوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
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