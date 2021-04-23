لبنان

أجواء السراي الحكومي إيجابية La vie en rose

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-04-2021 | 09:15
A-
A+
Doc-P-815794-637547661911001576.jpg
Doc-P-815794-637547661911001576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا تزال اوساط المقربين من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان  دياب تردد الحديث عن "مؤامرة لتشويه صورة الحكومة رغم الانجازات الكثيرة التي حققتها والجهد الذي يبذله رئيس الحكومة".

 

وتقول الأوساط "ان  الحكومة تقوم بواجبها بمواكبة الملفات الحياتية والعمل بكل فعالية لإيجاد الحلول لها والحد من عبء الأزمة على المواطن وذلك ضمن حدود تصريف الأعمال الذي يسمح به الدستور".

 

وتضيف "ان الكثير من الأزمات يجري افتعالها وتضخيمها كمثل ملف الكهرباء حيث أشيع عن نفاد الفيول وغرق لبنان بالظلمة لتبين أنه غير صحيح، والدليل تحسن ساعات التغذية في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوعين الأخيرين، وتسير الامور بشكل طبيعي، لا أزمة محروقات ايضا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2021-04-23
12:30 | 2021-04-23
12:23 | 2021-04-23
12:19 | 2021-04-23
12:04 | 2021-04-23
12:00 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website