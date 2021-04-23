أجواء السراي الحكومي إيجابية La vie en rose

لا تزال اوساط المقربين من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تردد الحديث عن "مؤامرة لتشويه صورة الحكومة رغم الانجازات الكثيرة التي حققتها والجهد الذي يبذله رئيس الحكومة".

وتقول الأوساط "ان الحكومة تقوم بواجبها بمواكبة الملفات الحياتية والعمل بكل فعالية لإيجاد الحلول لها والحد من عبء الأزمة على المواطن وذلك ضمن حدود تصريف الأعمال الذي يسمح به الدستور".

وتضيف "ان الكثير من الأزمات يجري افتعالها وتضخيمها كمثل ملف الكهرباء حيث أشيع عن نفاد الفيول وغرق لبنان بالظلمة لتبين أنه غير صحيح، والدليل تحسن ساعات التغذية في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوعين الأخيرين، وتسير الامور بشكل طبيعي، لا أزمة محروقات ايضا".