مقربون من حزب الله: ماذا يريد الراعي؟

ردت مصادر على صلة بحزب الله على المواقف التي اعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالامس في مقابلة مع قناة CNBC .



وسألت المصادر" ما هي الاسباب الموجبة لهذا التصعيد، وهل المقصود قطع كل طرق الحوار مع الحزب؟".

وتضيف المصادر" ان حزب الله ابدى انفتاحه على اجراء مناقشات عميقة في كل الملفات المطروحة عبر لجنة الحوار المشتركة التي كان يجب ان تمهد لعودة العلاقة الى مستوى رفيع بين الجانبين، لكن كلام البطريرك يجهض هذا الحوار".

وتستطرد المصادر بالقول "ان الاجواء لم تعد مهيأة لاجتماعات اللجنة ".

وكان الراعي قال امس "ان حزب الله قوة عسكرية إيرانية في لبنان".

وسأل: "لماذا يقاتلون إسرائيل من لبنان؟ إذا كنت تريد محاربة إسرائيل، فلماذا تريد استخدام الأراضي اللبنانية؟".