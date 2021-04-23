معلمو الأساسي: للعودة الآمنة وتعليق الإضراب في دوام بعد الظهر

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعا عبر تطبيق zoom، ورأت في بيان أن "الواقع المرير يزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة اللامبالاة والسياسات التي يمارسها المسؤولون، والتي أدخلت البلاد إلى النفق المظلم"، مطالبة "بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية".ودعت الرابطة "كلا من الحكومة المستقيلة الى اصدار قرار بإعطاء سلفة غلاء معيشة ريثما يتم تصحيح الأجور ووزارة التربية الى تأمين العودة الآمنة للتعليم المدمج من خلال البدء بتأمين وإعطاء اللقاحات للمعلمين في التعليم الاساسي قبل تاريخ العودة المقررة"، مناشدة المعلمين "تسجيل أسمائهم على المنصة للحصول على اللقاح المتوفر وعدم الخوض في نوعيته وتركه لأصحاب الشأن والإختصاص، مع الإشارة الى أن الموافقة على أخذ اللقاح اختياريا وليس إلزاميا".وطالبت وزارة التربية "بالإسراع في تأمين الكتاب المدرسي الذي لم يصل حتى تاريخه ولا سيما للصف التاسع وقبل الخامس من أيار وإيجاد الحل المناسب للنقص الحاصل في أعداد المعلمين ولو من خلال التسوية والاستعانة بهم على نفقة مجالس الأهل، مع الإشارة إلى أن الحاجة نتجت من التقاعد تارة وزيادة أعداد التلامذة تارة أخرى"، وناشدت المجلس النيابي "العمل على إقرار تعديل المادة 80 من قانون الموازنة لجهة السماح بملء الشواغر من المعلمين الإختصاص في عدد من المدارس والتي حددتها الدراسات الصادرة عن المناطق التربوية والإسراع في إقرار مبلغ ال500 مليار ليرة لدعم القطاعات التعليمية والتربوية".وختاما اعلنت "تعليق الإضراب في دوام تعليم السوريين اعتبارا من صباح اليوم، بعد أن تأكدت أنه سيتم صرف مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي لدوام بعد الظهر مطلع الأسبوع المقبل وستصرف مستحقات صناديق المدارس خلال أسبوعين او ثلاثة على الأكثر".