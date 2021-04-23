زيارة دياب للعراق بهذا الموعد

بعدما كانت اوساط رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قد اعلنت سابقا ان زيارة دياب المقررة الى العراق في 17 نيسان لم تلغ بل ارجئت اياما قليلة لاسباب عراقية بحتة، بدلت الاوساط نفسها امس صيغة الجواب على السؤال نفسه فقالت " ان الزيارة قد تحصل في الأسابيع القليلة المقبلة".

وفي السياق نفسه، وبعدما كانت مصادر مقربة من دياب اعلنت "ان قطر ستمول جزءا كبيرا من البطاقة التموينية التي يجري العمل عليها بعد رفع الدعم "قالت الاوساط نفسها بالامس" ان المسؤولين القطريين وعدوا بتقديم اجابات واضحة وصريحة خلال وقت قريب دون ان يكون الامر قد حسم نهائيا".