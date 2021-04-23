وزيرة العدل توضح لـ" لبنان 24": هذه حدود التفويض

تعقيباً على البيان الذي أصدرته وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اثر إصابتها بفيروس كورونا والذي فوضت فيه فوضت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل صلاحية توقيع المعاملات الإدارية كافة وذلك الى حين تعافيها، تجنباً لأية مخاطر قد تنتج عن تداول الأوراق الرسمية وبما يؤمن إنتظام سير المرفق العام، أوضحت الوزيرة نجم لـ" لبنان 24" أن "نص التفويض المشار اليه يحدد حصراً الأعمال المتعلقة بالمعاملات الإدارية مثل الإجازات والإحالات وما شابه لتأمين حسن انتظام وسير العمل في الوزارة".

ويأتي هذا التوضيح تعليقاً على معلومات صحافية اشارت صباح اليوم "الى أن القاضية جدايل المقربة من تيار المستقبل قد لا تتأخر، بالموافقة على طلب هيئة التفتيش القضائية، التي تشير المعلومات الى أنها من المرجح أن تطلب، بعد مثول عون أمامها، من وزيرة العدل كف يد القاضية عون عن متابعة ملفاتها، ما يعني عملياً وضعها بالتصرف" بحسب المعلومات الصحافية.