كمين لـ"المعلومات" يوقع بشخصَين يشكّلان عصابة لسرقة السّيارات

أصدرت المديرية العمة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات نوع "كيا" من مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان، ونقلها الى البقاع تمهيداً لتهريبها إلى داخل الأراضي السّورية، من قِبَل إحدى العصابات.



على الأثر، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي دوريّاتها على المسالك التي يُحتمل أن يسلكها أفراد العصابة الى البقاع.بتاريخ 10-4-2021، ونتيجة المراقبة الدّقيقة رصدت إحدى دوريات الشّعبة سيّارة مسروقة من نوع كيا في محلة المديرج بمواكبة حافلة نقل ركّاب "فان".على الفور، كمنت عناصر الدورية في المحلّة المذكورة، وتمكّنت من ضبطت الآليتين وكمية من المخدّرات بداخلهما، وأوقفت كلاًّ مِن:و. ن. (مواليد عام 1972، لبناني)ه. م. (مواليد عام 1977، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على تنفيذ العديد من عمليات سرقة السّيارات من محافظة جبل لبنان ونقلها الى البقاع لتهريبها إلى سوريا، واعترف الثّاني بتأمين الطّريق للأول ومواكبته إلى حين تسليم السّيارة المسروقة.



سلّمت السّيارة المضبوطة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".