لبنان

فرق وزارة الزراعة الفنية حددت المناطق التي شهدت موجات الجراد.. ومروحيات للجيش ستبدأ عملية الرش

Lebanon 24
23-04-2021 | 10:41
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أعلن وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى في حديث عبر "إذاعة لبنان" أن فرق الوزارة الفنية قامت بمسح المناطق التي شهدت موجات الجراد، وتوصلت الى تحديد نطاقها التقريبي. وعلى الرغم من أن الأعداد ما زالت مقبولة ومحصورة برقعة معينة، الا أن الخشية تبقى من تكاثرها وتقدمها السريع".

وكشف بعد التواصل مع وزيرة الدفاع، أن المروحيات ستبدأ بعملية الرش فوق المناطق المحددة بعدما وصلت الأدوية اللازمة الى مطار رياق"، شاكرا للجيش "مواكبته جهود وزارة الزراعة في هذا السياق".

ونبه مرتضى من "دخول أسراب إضافية من الجراد في أي وقت"، داعيا المواطنين، لاسيما القاطنين منهم على الحدود مع سوريا، الى "التبليغ سريعا عند معاينة هذه الظاهرة عبر الخط الساخن 81-964621، للمساهمة في مواجهة هذه المحنة التي تهدد أمن المواطن الغذائي والقضاء على الجراد قبل دخوله الحدود اللبنانية وتغلغله في البساتين والحقول".

وردا على سؤال حول اهتمام الوزارة ببرك المياه لمكافحة التصحر، أوضح مرتضى أن الوزارة "أنجزت قرابة 20 بركة صالحة للاستخدام في مجالي الري والسياحة، ومن المزمع الشروع بأربع برك إضافية تم تأمين تمويلها في مناطق راشيا الفخار، الهرمل، عكار، والضنية".

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