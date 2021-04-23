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لبنان
معركة "السياحة".. "الله يجعلها أكبر المصايب"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-04-2021
|
10:56
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يعلّق مراقبون على الاتهامات المتبادلة بين القصر الجمهوري و"التيار الوطني الحر" من جهة، والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة ثانية، حول من الذي يقوم بالسياحة هذه الفترة، بالقول "هل انتهت كل أزماتنا اليوم لتصبح المعركة فقط "مين عم يعمل سياحة".. الله يجعلها أكبر المصايب".
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