لبنان

للتعليم العالي الخاص.. تعميم عن العودة التدريجية إلى التعليم المدمج والتدابير الوقائية

Lebanon 24
23-04-2021 | 11:03
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، التعميم رقم 7/م/2021 الموجه إلى الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة، عن العودة التدريجية إلى التعليم المدمج، واستند فيه إلى قانون تنظيم التعليم العالي الخاص 285/2014 ، وإلى توصية اللجنة المكلفة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ، وإلى توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 3/2021 تاريخ 16/4/2021، وجاء في التعميم:
"يستأنف النشاط في قطاع التعليم العالي في شكل تدريجي، باعتماد التعليم المدمج ومراعاة التدابير والإجراءات الوقائية كافة، عملا بالدليل الصحي المعمم، على أن تكون الإمتحانات والأعمال التطبيقية والمخبرية للإختصاصات العملية حضورية".
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