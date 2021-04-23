لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في عدد من المناطق

Lebanon 24
23-04-2021 | 11:20
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 26 /4/ 2021 ولغاية 30 /4/ 2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية قاعدة رياق الجوية وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

وصدر بيان ثان، اشار الى انه "بتاريخ 23/4 /2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

وفي بيان آخر افادت المديرية ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 28 و29/ 4/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية".

كذلك اصدرت بيانا رابعا، اعلنت فيه انه "بتواريخ 26 و 27 و28 /4 /2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 ستقوم وحدة من الجيش كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حمانا وجرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

كما صدر بيان خامس اشار الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 23/ 4/ 2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية قاعدة رياق الجوية، حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، ومنطقة كفرفالوس، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

كذلك صدر بيان سادس افاد ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 7 / 5 / 2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

وختاما، اشارت الى انه "لغاية 30 /4 /2021 ستقوم وحدة من الجيش ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".
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