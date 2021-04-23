لبنان

خضر أعطى توجيهاته لمكافحة أسراب ‎الجراد

Lebanon 24
23-04-2021 | 11:37
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‏تابع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مع مصلحة الزراعة في البقاع وأعطى توجيهاته لمكافحة أسراب ‎الجراد التي دخلت الى البقاع الشمالي وتحديداً بلدتيّ عرسال ورأس بعلبك. وقد باشرت وزارة الزراعة بالاجراءات المناسبة لماكفحة هذا الخطر.
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بعلبك الهرمل

جراد

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