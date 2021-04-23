لبنان

الجيش: طوافاتنا باشرت رشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك

Lebanon 24
23-04-2021 | 11:48
A-
A+
Doc-P-815833-637547755369964087.jpg
Doc-P-815833-637547755369964087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" انه "في اطار اجراءات مكافحة اسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها باشرت طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزاره الزراعة رش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك".
مواضيع ذات صلة
الفرزلي لـ"صوت كل لبنان": طرحي هو انقلاب على الانقلاب على الدستور والجيش والمؤسسات الأمنية سيكونون مستهدفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه
lebanon 24
23/04/2021 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنتشاره في البقاع.. الجراد سيغزو كل لبنان في هذه الحالة! (فيديو)
lebanon 24
23/04/2021 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيغزو الجراد لبنان في صيف 2021؟
lebanon 24
23/04/2021 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يصل الجراد الى لبنان؟
lebanon 24
23/04/2021 15:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

الجراد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:31 | 2021-04-23
15:27 | 2021-04-23
15:19 | 2021-04-23
15:16 | 2021-04-23
15:11 | 2021-04-23
15:01 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website