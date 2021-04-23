الجيش: طوافاتنا باشرت رشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" انه "في اطار اجراءات مكافحة اسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها باشرت طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزاره الزراعة رش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك".