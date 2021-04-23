كورونا وبعلبك.. خبر سار

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 31256 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض من 5965 الى 4758 حالة مقارنة مع الأسبوع الماضي، وسجلت 25905 حالة شفاء و 656 حالة وفاة حتى اللحظة".

وطلب خضر من المواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".