الجيش: 4 خروق جوية للطيران الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 22 /4 / 2021 الساعة 08.15 ولغاية الساعة 17.30، تم تسجيل خرقين جويين نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، المتن، جونيه والجنوب.

واعتبارا من الساعة 14.25 ولغاية الساعة 15.40، تم تسجيل خرقين جويَّين من قبل طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق البنانية.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".