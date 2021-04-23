لبنان

جرحى بإشكال في التبانة.. والجيش يوقف شخصيْن

Lebanon 24
23-04-2021 | 13:15
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:


"بتاريخ 23 / 4 /2021، أوقفت قوة من الجيش خلال عمليات دهم في منطقة التبانة كلا من (ف.أ) و(ح.ح)، على خلفية إشكال شخصي وقع بين عدد من المواطنين وتطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى وقوع أربعة جرحى نقلوا على أثرها إلى المستشفى للمعالجة. وقد ضبط مع الموقوفين سلاح حربي نوع كلاشنكوف وكمية من الذخائر العائدة له.


سلم الموقوفان مع المضبوطات، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص، وتتمّ المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال".
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