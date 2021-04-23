فتفت زار قائد الجيش وبحث معه الاوضاع الراهنة

قام النائب سامي فتفت بزيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في وزارة الدفاع في اليرزة، حيث تم البحث بالاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، والأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وانعكاساتها على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفي هذا السياق نوه النائب فتفت بالجهود الاستثنائية التي يقوم بها قائد الجيش موجها التحية للمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً وأفراداً لدورها في حماية الاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، إضافةً الى الجهود المبذولة في موضوع ترسيم الحدود البحرية وأهمية ذلك على المستوى الوطني.

كما جرى التداول بأمور تخص منطقة الضنية وأهمية دور الجيش في الحرص على الأمن والسلامة العامة لا سيما مع اقتراب موسم الاصطياف، وضرورة معالجة كافة النزاعات وخصوصاً تلك المتعلقة بتقاسم المياه بين منطقتي الضنية وبشري بما يضمن استقرار وأمن اهالي المنطقتين.