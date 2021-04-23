لبنان

توقيف مروجي مخدّرات في زوق مصبح.. هذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
23-04-2021 | 14:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة البحث والتّدخل في وحدة الشّرطة القضائية عن تواجد مروجّي مخدّرات في بلدة زوق مصبح.

بتاريخ 21-٤-٢٠٢١، ونتيجة عمليات الرصد والتعقّب والمراقبة الحثيثة، تمكّنت قوّة من المفرزة المذكورة من توقيف اثنين منهم -بعد استدراجهما- على متن سيّارة رباعية الدّفع من نوع "GMC Envoy"، وهما:

م. م. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)
ع. ن. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)
بتفتيشهما والسّيّارة، عُثر على /2,438/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.

وفي الزوق أيضا، داهمت القوّة ذاتها إحدى الشّقق السكنية وأوقفت مروّجاً، ويُدعى:

أ. خ. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)
وضبطت بحوزته /157/ غ. من مادة حشيشة الكيف وميزان حسّاس.

أودِعَ الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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