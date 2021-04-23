الإشتباه بسيارة واستنفار.. هذا ما حصل ليل أمس في الأشرفية (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه حوالي الساعة 21:30 من يوم الأربعاء الواقع فيه 21-4-2021، وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بجولة في منطقة الأشرفية نزلة مدرسة الحكمة، اشتبهت بسيارة فان نوع ميتسوبيشي لون كحلي تحمل اللوحة رقم 648721/ج، كانت مركونة على جانب غرفة الكهرباء داخل نفق الاشرفية، وعند اقتراب الدورية من المكان خرج خمسة أشخاص من داخل غرفة الكهرباء التي تغذي النفق وفروا باتجاه الناحية الأخرى لجهة الاوتوستراد بعد أن قفزوا فوق الحائط الفاصل، على الفور قام عناصر الدورية بمطاردتهم وتم إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذين فروا من المكان وتم اقتياده الى قيادة فوج حرس بيروت، حيث تبين أنه سائق الفان وهو سوري الجنسية كان برفقة المجموعة التي كانت تحاول سرقة ما تبقى من محتويات غرفة الكهرباء في نفق الاشرفية التي تقدر قيمة المعدات التي سرقت من داخلها بمئات آلاف الدولارات، كما تبين وفق ما أدلى به أن المجموعة التي فر أفرادها وقبل أن يقوم رجال الحرس بإحباط محاولة سرقة غرفة الكهرباء، كانت تنقل محتويات موجودة في الاكياس من خردة وغيرها ضبطت داخل الفان، الى بورة خارج نطاق بلدية بيروت وتحديداً في محيط منطقة طريق المطار، وقد أودع الموقوف مع المضبوطات وسيارة الفان المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني.