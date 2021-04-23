نقابة الصحافة ذكرت بموعد انتخابات أعضاء مجلسها

ذكر المكتب الانتخابي في نقابة الصحافة اللبنانية، في بيان "أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية بفئة المطبوعات السياسية الى فئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية بموعد جلسة الجمعية العمومية الانتخابية لكل فئة كما يلي:

- الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 26 نيسان 2021 لفئة المطبوعات السياسية .

- تليها بعد الانتهاء مباشرة جلسة الجمعية العمومية لفئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية، وذلك في دار نقابة الصحافة اللبنانية - جادة صائب سلام".

وأمل البيان "مشاركة الزملاء الكرام في انتخابات أعضاء مجلس نقابتهم".