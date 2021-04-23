لبنان

سيزار المعلوف يغرّد خارج سرب "الجمهورية القوية"...هذا ما قاله عن غادة عون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-04-2021 | 14:46
A-
A+
Doc-P-815893-637547877054459064.jpg
Doc-P-815893-637547877054459064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 


من جديد، يبدو موقف النائب البقاعي سيزار المعلوف متمازيا عن موقف كتلة "الجمهورية القوية"، فكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "لا يختلف إثنان على نزاهة كل من القاضية غادة عون والمُدّعي العامّ غسان عويدات. ولا يُخفى أنّ الخِلافات والمُهاترات السياسية هي التي أوصلتنا الى الوضع الذي نحن عليه.

ممّا لا شكّ فيه انّ القاضية عون قد أخطأت بالشكل وخالفت المادّة 13 من الدستور اللبناني. ولا شكّ أيضاً أنّ المُدّعي العامّ عويدات قد خالف المادة 12 من الدستور اللبناني. ولكن القاضية الجريئة نجحت في المضمون، بينما فشل كلّ مِن المُدّعي العام علي إبراهيم وغسان عويدات و600 قاضي لبناني من حيث الشكل والمضمون.

نطلب من غادة عون ان تستكمل جُرأتها وتفتح جميع الملفّات التي قالت إنّها في درجها من دون استنسابية ونحن الى جانبها، والى جانب أي قاضي جريء يسترجع حقوق المودعين والمواطنين اللبنانيين ويزجّ الفاسدين في السجون مهما علا شأنهم والى أي جهة انتموا. فليبدأ التحقيق الجنائي من حاكمية مصرف لبنان وصولاً الى وزارة الطاقة والمياه، وزارة الفساد والهدر وصفقات البواخر.

الشُجاع لا يهاب العواصف وإلاّ فمعركته بوجه الريح هي مجرّد مسرحية".

فهل يكون هذا التمايز، مدخلا لانفصال المعلوف عن تكتل "الجمهورية القوية"، ام ان الاختلاف ممكن داخلها، لاسيما ان النائب المعلوف لم يترك مناسبة الا وغرّد في اتجاهاته الخاصة. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2021-04-23
18:14 | 2021-04-23
17:53 | 2021-04-23
17:42 | 2021-04-23
17:09 | 2021-04-23
17:00 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website