لبنان

وهبه استقبل خبيس وسفيري تشيكيا وايطاليا وأبدر رغبة بزيارة ايطاليا والفاتيكان

Lebanon 24
23-04-2021 | 15:19
A-
A+
Doc-P-815895-637547883019273017.jpg
Doc-P-815895-637547883019273017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه عميد السلك القنصلي الفخري قنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس يرافقه قناصل دول جنوب افريقيا فنلندا وكازاخستان وتم البحث في الأمور التي تهم السلك القنصلي في لبنان.

سفيرة تشيكيا
وعرض الوزير وهبه مع سفير تشيكيا جيري دوروزيل المستجدات الحاصلة بين جمهورية التشيك وروسيا الاتحادية، ما أدى الى تبادل طرد البعثات الديبلوماسية في كلا البلدين.

سفيرة إيطاليا
واستقبل الوزير وهبه سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديير التي أطلعته على امكانية زيارة نائب وزير الخارجية الايطالية الى لبنان الشهر المقبل.

وأعرب الوزير وهبه عن رغبته القيام بزيارة الى ايطاليا وحاضرة الفاتيكان في النصف الثاني من شهر أيار المقبل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2021-04-23
18:14 | 2021-04-23
17:53 | 2021-04-23
17:42 | 2021-04-23
17:09 | 2021-04-23
17:00 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website