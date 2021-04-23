وهبه استقبل خبيس وسفيري تشيكيا وايطاليا وأبدر رغبة بزيارة ايطاليا والفاتيكان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه عميد السلك القنصلي الفخري قنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس يرافقه قناصل دول جنوب افريقيا فنلندا وكازاخستان وتم البحث في الأمور التي تهم السلك القنصلي في لبنان.

سفيرة تشيكيا

وعرض الوزير وهبه مع سفير تشيكيا جيري دوروزيل المستجدات الحاصلة بين جمهورية التشيك وروسيا الاتحادية، ما أدى الى تبادل طرد البعثات الديبلوماسية في كلا البلدين.

سفيرة إيطاليا

واستقبل الوزير وهبه سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديير التي أطلعته على امكانية زيارة نائب وزير الخارجية الايطالية الى لبنان الشهر المقبل.

وأعرب الوزير وهبه عن رغبته القيام بزيارة الى ايطاليا وحاضرة الفاتيكان في النصف الثاني من شهر أيار المقبل.