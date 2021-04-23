بعد إنتشاره في البقاع.. الجراد سيغزو كل لبنان في هذه الحالة! (فيديو)

لا مؤشرات حتى اللحظة تشي بالخطورة، اللهم الا إذا قررت الرياح تغيير وجهتها، وساهمت الى جانب الجراد بالقضاء حتماً على ما تبقى من خضار ويباس هذا البلد. فبعد البقاع، نسأل هل من الممكن ان تتوسع رقعة إنتشار الجراد في مناطق لبنانية مختلفة، وأي خطورة نعيشها مع إقتراب أجواء صيفية حارة؟.



لبنان بكامل مساحته، مهدد بخطر غزو الجراد، هذا ما خلص اليه الخبير البيئي ضومط كامل في حديث خاص لـ"لبنان 24"، حيث تحدث عن إحتمالات توسع رقعة إنتشار الجراد في بعض المناطق، بعد إنتشاره في أكثر من منطقة في البقاع. ويقول ضومط: "لبنان بخطر نعم، ولكن علينا إنتظار حركة الرياح فهي التي تقرر اليوم مصير دخول الجراد الى لبنان بكثرة وإنتشارة في مناطق عدة سواء أكانت جبلية او ساحلية. وهذا ما حذرّت منه مراراً وقبل اشهر، حيث طالبت بإنشار لجان لمتابعة خطورة القضية".



وما حصل منذ الامس الى اليوم، هو ارتفاع جنوني في اسعار المبيدات، التي استغل بعض التجار ما يحصل في البقاع وقاموا برفع اسعارها الى الاضعاف خلال الاربع وعشرين ساعة المنصرمة.وفي هذا الإطار، يتحدث كامل عن وجود مبيدات سامة ومسرطنة وخطيرة على البيئة، يجب التنبه منها، وهذه المبيدات يتم بيعها في الاسواق بشكل عشوائي ولا يخضع الى الرقابة. من هنا يطالب كامل بضرورة وضع استراتيجيات بيئية وقائية لمواجهة هذا الخطر المحدق والاستعانة بالخبرات لتجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، "فلا ننتظر لوصول الجراد ونبدأ بالرش، بل يمكن رش بعض الاماكن والمساحات المهددة قبل حتى وصول الجراد بشكل لا يقتل الثروة الخضراء ولا نقضي على الحشرات المفيدة وموسم الطيور المهاجرة".ويكمل كامل: "الخطط تحتاج الى معدات للمكافحة، وليس أن نقوم برش الجرود والجبال وإلاّ نكون قد قضينا على أهم تنوع بيولوجي في لبنان، ودمرنا ما تبقى من هذا البلد. حيث انّ هذه المبيدات ستعود بطبيعة الحال الى المياه الجوفية وتصل للانسان بطريقة او باخرى، وبالتالي يجب استخدام هذه المبيدات بالطرق العلمية الدقيقة".لا احد اليوم يريد تكرار تجربة العام 1914 عندما غزا الجراد لبنان، وقد شاهدنا مجموعة من الفيديوات لانتشار الجراد قبل يومين في مناطق بقاعية. وهذا الفيديو الأحدث الذي نعرضه امامكم، يوضح وصول الجراد الى منطقة وادي حميد في عرسال وكيف يتوسع.

إنتشار الجراد في وادي حميد في عرسال pic.twitter.com/eR9k4cwprs

— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 23, 2021

الى ذلك قامت طوافات تابعة للجيش وبالتنسيق مع وزارة الزراعة برش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك في إطار إجراءات مكافحة اسراب الجراد.

طوافات #الجيش_اللبناني وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تقوم برشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك في اطار اجراءات مكافحة اسراب الجراد.#LebaneseArmy pic.twitter.com/URrrE65X6n