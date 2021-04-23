لـ4 ساعات.. القاضية عون مثلت أمام رئيس التفتيش القضائي وتقدمت بشكوى

انتهت الجلسة التي مثلت فيها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، والتي استمرت أربع ساعات تقدمت خلالها بشكوى ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لمخالفته القانون بالتعميم الذي أصدره حول توزيع الأعمال في النيابة العامة الإستئنافية.

