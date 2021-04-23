تلفزيون لبنان... خارج النقاش

تستمر وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد، في متابعة عملها بشكل دائم وبوتيرة سريعة، وتبدو زيارتها اليوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لافتة، لاسيما انها اتت بعدما أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل "إقتراح قانون الإعلام"، في آخر جلسة لها بتاريخ الخميس 22 نيسان، برئاسة النائب جورج عدوان.لكن هل حملت معها الوزيرة عبد الصمد ملف تلفزيون لبنان الى القصر الجمهوري، ام ان التعيينات الادارية التي يحتاج إليها التلفزيون، ستبقى بعيدة عن التحقيق في ظل احتدام الخلاف بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"؟