لبنان

عثمان بحث مع ممثلي المستشفيات الجامعية المتعاقدة مع قوى الأمن في تذليل عقبات أمام معالجة عناصرها

Lebanon 24
23-04-2021 | 16:16
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عقد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم 23-4-2021 في مكتبه بثكنة المقر العام، اجتماعاً مع وفد من ممثلي مجموعة المستشفيات الجامعية المتعاقدة مع قوى الأمن الداخلي، ضمّ كلًّا من الأب مارك سعادة عن مستشفى سيّدة المعونات – جبيل، والسّادة: سامي رزق عن المركز الطّبي للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU-مستشفى رزق)، متري حدّاد عن مستشفى القدّيس جوارجيوس – الأشرفية، ديالا أبو ضاهر وجاد خيّاط عن المركز الطّبّي في الجامعة الأميركية - بيروت (AUH)، وفؤاد منصور عن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس". وعن قوى الأمن الداخلي حضر كل من: رئيس وحدة الادارة المركزية العميد سعيد فواز، رئيس مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي العميد الركن معين شحادة، رئيس شعبة الشؤون الادارية العقيد المهندس عصام طقّوش ورئيس فرع الإدارة في وحدة الإدارة المركزية العقيد محمد عبّود.
 جرى في خلال الاجتماع البحث في سبل تعزيز العلاقة، ومحاولة تذليل بعض العقبات التي تواجه الطّرفين، كما تم تناول المسائل العالقة لجهة معالجة عناصر قوى الامن الداخلي.
 
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