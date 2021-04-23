لبنان

درويش تابع مع عبيد أزمة انقطاع المياه في طرابلس

Lebanon 24
23-04-2021 | 16:50
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متابعة لمشاكل المواطنين اليومية، تواصل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي  خالد عبيد لمتابعة أسباب أزمة انقطاع المياه المتواصلة في عدد من الأحياء وخاصّة محلة البلاطة في حي الأميركان، مطالبا بزيادة التغذية في طرابلس خاصّة في أيام الشهر الفضيل والحاجة الملحة للمياه مع ما يعانونه من ضائقة في هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية، على الاثر أعيد ضخ المياه في المحلة، وعملت مؤسسة المياه على معالجة الاعطال مشكورة.
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