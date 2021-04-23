لبنان

أولياء طلاب الجامعات الأجنبية يلوحون بالعودة الى الشارع

Lebanon 24
23-04-2021 | 16:54
A-
A+
Doc-P-815938-637547937889912947.jpg
Doc-P-815938-637547937889912947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان اثر اجتماعها، أنها "منذ اللحظة الأولى لولادتها كانت دوما ومن خلال العمل المستمر في طليعة المصوبين على مكمن الداء، أي على المنظومة السياسية المالية التي دمرت ماضي اللبنانيين وسرقت حاضرهم واغتالت سلفا مستقبل ابنائهم، وحملتها وبشكل لا يدعو الى الشك، مسؤولية المصير الذي حشر فيه الشعب اللبناني".

وأسفت الجمعية أنه "منذ اطلاق شعارها الشهير من أكثر من سنة وثلاثة أشهر بضرورة تحرير التحويلات المصرفية واعتماد الدولار الطالبي، لا تزال المؤسسات المالية التي سمحت لنفسها دفع الوطن نحو الانهيار المنظم والمواطن نحو الجوع الأكيد، مستمرة في اذلال أولياء الطلاب وكل من أمنها ودائعه من خلال الضرب عرض الحائط بكل القوانين والدساتير المرعية ومنها قانون النقد والتسليف وعدم احترام القانون "الطازج" fresh law، أو قانون الدولار الطالبي 193 الذي اقرته كل السلطات اللبنانية".

وجددت التأكيد على "ضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي بحذافيره وضرورة احترام الدستور اللبناني الذي يقدس الملكية الفردية ومنها الأموال التي أودعها اللبنانيون في ما يسمى المصارف"، داعية "كل مجموعات المجتمع المدني وكل الجمعيات الأهلية التي وضعت نصب اعينها هدف بناء وطن ومجتمع تحترم فيه القوانين والانسان والقيم الانسانية، الى التعاضد والتضامن والالتفاف حول ما يجمع لمواجهة المعاناة المشتركة التي فرضتها المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين منذ انتهاء الحرب الأهلية البغيضة".

وأعلنت الجمعية أنها "رغم كل محاولات التيئيس والاحباط والشرذمة وسياسة فرق تسد التي تحاول املاءها المنظومة المالية السياسية، تنظر بأمل كبير الى التطور الحاصل على مستوى الوعي المجتمعي والذي بدأ يتجلى بتحركات احتجاجية تطالب القضاء النزيه بأخذ دوره واحتلال المكانة التي يستحق من خلال احقاق الحق ونشر العدالة"، مجددة التذكير بأنها "في 13 كانون الثاني 2021 وجهت انذارا الى جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير تعذر تسليمه بسبب تغيير مكان الإقامة، كما قدمت اخبارا الى النيابة العامة التمييزية تمت احالته الى المدعي العام المالي في 8 نيسان 2021 ولا تزال تنتظر بدء الملاحقة القضائية بحق من يعتبرهم القضاء متورطين بخرق قانون الدولار الطالبي وقانون النقد والتسليف".

ودعت "الطلاب وأهاليهم الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد والعودة الى الشارع حيث تدعو الحاجة، لمحاصرة ما يسمى بالمصارف حتى اعادة الحق الى اصحابه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:59 | 2021-04-24
00:49 | 2021-04-24
00:37 | 2021-04-24
00:18 | 2021-04-24
00:13 | 2021-04-24
00:04 | 2021-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website