زاهي وهبي يصارع فايروس كورونا .. ورابعة الزيات : منقول يا رب

ضجّت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إصابة الإعلامي زاهي وهبي في فايروس كورونا ونقله إلى المستشفى .

وأدخل زاهي مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث يرقد في العناية الفائقة بسبب نقص حاد في الأوكسجين .

وفي إتصال هاتفي مع "لبنان24" أكّدت الإعلامية رابعة الزيّات أن وضع زوجها زاهي مازال دقيقا،اذ أنه لا يتجاوب مع العلاج كما يجب والأطباء يقولون انها مسألة وقت، كما وجهت الشكر إلى كل من إتصل بها ليطمئن على زاهي، لتختم قائلة : " منقول يا رب " .

يذكر أنّ زاهي وهبي ورابعة الزيات متزوّجان منذ 16 عاماً ولديهما ولدان "كنز" و"دالي"، وزاهي يقدّم حالياً برنامج "بيت القصيد" على قناة " الميادين " .